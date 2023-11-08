كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1747 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2246 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2620 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2994 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 20920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1963 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع نحو 5.8 دولار بنسبة 0.30% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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