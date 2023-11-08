ارتفاع أسعار الجبن والدقيق والعدس وتراجع اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الدقيق المعبأ، والسكر المعبأ، والعدس المعبأ، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، والجبن الرومي بالأسواق اليوم، بحسب بيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.4 جنيه، بتراجع 89 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.29 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.93 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 61.77 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.67 جنيه، بزيادة 1.52 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.35 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.19 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.04 جنيه، بزيادة 4.96 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.13 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.26 جنيه، بتراجع 2.61 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.87 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الأرز السائب: 25.44 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 40.77 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.36 جنيه، بزيادة 2.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 223.5 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.86 جنيه، بتراجع 85 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.03 جنيه، بتراجع 76 قرشا.