أرباح السويدي إليكتريك ترتفع 108% إلى 2.5 مليار جنيه بالربع الثالث

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة السويدي إليكتريك خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 108% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، وفقا لبيانات صادرة عن الشركة عبر موقع البورصة اليوم الأربعاء.

وتعمل السويدي، التي تعد واحدة من أبرز الشركات العائلية في مصر منذ تأسيسها عام 1938، في تصنيع الأسلاك والكابلات وتوفير حلول الطاقة والمقاولات في الشرق الأوسط.

ووفقا للبيانات، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر 2023) بنسبة 65.9% على أساس سنوي، لتسجل 39.17 مليار جنيه.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 161% إلى 8.1 مليار جنيه، وفقا للبيانات.

وارتفاع صافي الربح جاء مدعومًا بارتفاع الإيرادات خلال التسعة أشهر بنسبة 73.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 108.8 مليار جنيه، وفقا للبيانات.