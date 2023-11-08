تراجع أسعار البطاطس والليمون وارتفاع الخيار والجوافة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس، والفاصوليا، والليمون البلدي، والبرتقال أبو سرة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والرمان، والخيار الصوب، والجوافة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

البامية بين 31 و33 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الجوافة بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها، بزيادة جنيه.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.