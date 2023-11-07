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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

03:37 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 2956 جنيها مقابل 2946 جنيها أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2990 جنيها مقابل 2986 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2616 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2242 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20930 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية الذهب

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