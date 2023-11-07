قفزة في أسعار الكاكاو والسحلب مع دخول الشتاء.. والينسون يرتفع 200%

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المشروبات الشتوية كالسحلب والكاكاو شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30 و80%، مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف توفيق أن أسعار الكاكاو ارتفعت ليسجل سعر الكيلو نحو 200 جنيه مقابل 120 جنيها العام الماضي، كما ارتفع سعر كيلو السحلب إلى 80 جنيها مقابل 60 جنيها العام الماضي.

وأرجع توفيق ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأسعار عالميا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام، حيث أن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المشروبات من الخارج.

كان سعر الجنيه شهد هبوطا حادا خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي قبل أن يستقر على مستواه المرتفع منذ ذلك الحين، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال الفترة المذكورة بنسبة 96%.

وأوضح توفيق أن أسعار السحلب ارتفعت نتيجة ارتفاع اللبن البودرة والنشا، حيث يتكون السحلب من النشا واللبن البودر ومكسبات الطعم، أما السحلب الطبيعي فيصل سعره إلى 600 جنيه للكيلو.

وأشار إلى ارتفاع سعر كيلو الينسون إلى 160 جنيها مقابل 50 جنيها العام الماضي بأكثر من 200%، على الرغم من أنه يتم زراعته محليا، وذلك بعد الاتجاه لتصديره لتوفير العملة الأجنبية، وهو ما أدى لقلة المعروض منه فارتفعت أسعاره.

وارتفع سعر كيلو القرفة إلى 140 جنيها مقابل 100 جنيه العام الماضي، وقفز سعر كيلو الجنزبيل إلى 160 جنيها مقابل 90 جنيها العام الماضي، بحسب توفيق.