انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر المكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و66 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها، بانخفاض 20 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.