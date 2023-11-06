سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع 15 جنيها للجرام بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1727 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2220 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2590 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1983 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 9.63 دولار بنسبة 0.48% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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