سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 6 نوفمبر

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2946 جنيها مقابل 2926 جنيها أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2986 جنيها مقابل 2965 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2613 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2240 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20902 جنيه، بناء على المستويات المذكورة.