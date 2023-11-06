الإحصاء: ارتفاع قيمة أصول قطاع الأعمال إلى 737 مليار جنيه في 2020-2021

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة إلى 737.2 مليـار جنيـه في العام المالي 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 16.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وأصدر الجهاز اليوم النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العـام ( عـدا البنوك وشركات التأمين) للعام المالي 2021/2022.

وصعدت قيمة رأس المال المدفوع إلى 211.0 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022 مقابل 173.6 مليار جنيـه عـام 2020/2021، بنسبة زيادة 21.5%.

ووفقا للبيان، ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 مقابـل 583.5 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بنسبة زيادة 33.1%.



وبلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليار جنيـه في العام المالي 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بنسبة زيادة 32.4%، وفقا للبيان.

وسجلت قيمة صافي رأس المال المستثمر 134.8مليار جنيـه عـام 2021/2022 مقابـــل 105.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021، بنسبة زيادة 27.6%.

وسجلت قيمة الأجـور 35.1 مليار جنيه في 2021/ 2022 مقابـــل 32.1 مليار جنيـه عـام 2020/2021، بنسبة زيادة 9.5% .