خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والحديد والدواجن وهبوط اللحوم والخيار

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت، والفول، والجبن في الأسواق اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار العدس واللحوم، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما واصل سعر الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الخيار والفلفل والكوسة والملوخية اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الفول والجبن وانخفاض العدس واللحوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات