سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات ، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات، مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة حتى منتصف التعاملات 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1717 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2575 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992.65 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة بارتفاع نحو 6.87 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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