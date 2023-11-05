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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:53 ص الأحد 05 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38296 جنيها، بزيادة 108 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 40153 جنيها، بزيادة 378 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2424 جنيها، بزيادة 76 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

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