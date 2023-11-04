بعد زيادة عدد المحولين.. تفاصيل 3 أنظمة مسبقة الدفع للتليفون الأرضي

كتب- علاء حجاج:

تتيح الشركة المصرية للاتصالات 3 أنظمة من أنظمة التليفون الأرضي مسبقة الدفع، وذلك بمميزات مختلفة، وبقيمة شهرية تتراوح بين 20 و65 جنيها بدون ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي ذلك في إطار تحويل الشركة لملايين من عملائها من مستخدمي خطوط التليفون الأرضي إجباريا بشكل تدريجي إلى أنظمة الدفع المسبق بدلا من الفاتورة، وذلك منذ مايو الماضي، حيث ترسل الشركة رسائل على أرقام المحمول المسجلة على حساب الهاتف الأرضي لإعلام المشتركين بتحويل نظام المحاسبة إلى مسبق الدفع.

وبحسب أحدث تقارير وزارة الاتصالات، وصل عدد المشتركين في خدمة التليفون الأرضي إلى 11.82 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، متراجعا بنسبة 5.68% عن شهر مايو الماضي والذي بلغ فيه عدد المشتركين 12.53 مليون مشترك.

وعلى أساس سنوي، شهد سوق الخط الأرضي زيادة في عدد الاشتراكات قدرها 540 ألف مشترك بمعدل 4.77%، مقارنة بما كان عليه في نهاية يونيو 2022 عندما سجل 11.28 مليون مشترك.

وفي السطور التالية يرصد مصراوي تفاصيل أنظمة التليفون الأرضي مسبقة الدفع والتي يمكن للعميل الاختيار بينها حسب استهلاكه من الشركة المصرية للاتصالات:

1- الباقة الأساسية لأنظمة مسبقة الدفع للتليفون الأرضي هي باقة "وي أرضي 20" وهي الباقة التي يعمل بها المشتركون الجدد على نظام الدفع المسبق، وكذلك المحولون من نظام الفاتورة بشكل تلقائي.

وتبلغ قيمة الاشتراك في الباقة الأساسية 60 جنيه كل 3 أشهر غير شاملة الضريبة على القيمة المضافة.

وتمنح باقة وي أرضي 20 عملاءها 360 دقيقة للاتصال بالخطوط الأرضية داخل شبكة وي، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب.

2- الباقة الثانية من أنظمة وي للخط الأرضي، باقة "وي أرضي 35" وتبلغ قيمة الاشتراك في هذه الباقة 105 جنيهات كل 3 أشهر، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.

وتمنح هذه الباقة المستخدمين 2500 دقيقة محلي أو شبكة وي موبايل، بالإضافة إلى ألف دقيقة للمحافظات، فضلا عن اشتراك في خدمات إظهار رقم الطالب والتتبع.

3- الباقة الثالثة هي باقة "وي أرضي 65"، وتبلغ قيمة الاشتراك ربع السنوي بها 195 جنيها، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.

وتمنح هذه الباقة المستخدمين 2500 دقيقة للخط الأرضي أو خط وي موبايل، و250 دقيقة للشبكات الأخرى، فضلا عن ألف دقيقة للمحافظات، كما تمت إضافة ميزة إظهار رقم الطالب والتتبع لمشتركي هذه الباقة.