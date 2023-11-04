انخفاض أسعار الزيت والفول وارتفاع السكر واللحوم بالأسواق اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ، والفول، والزيت، والمكرونة، اليوم السبت، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار السكر، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب في الأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.08 جنيه، بانخفاض 2.65 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.58 جنيه، بانخفاض 1.84 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.85 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.35 جنيه، بتراجع 1.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.77 جنيه، بارتفاع 2.19 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.87 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 49.12 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.42 جنيه، بانخفاض 1.76 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.04 جنيه، بزيادة 4.25 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.76 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.58 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.6 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 109.12 جنيه بتراجع 66 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 214.4 جنيه، بارتفاع 2.38 جنيه.

لتر اللبن السائب: 25.25 جنيه، بارتفاع 1.82 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63 جنيها، بانخفاض 30 قرشا.