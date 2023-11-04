أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و71 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.