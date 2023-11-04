أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 10 جنيهات و13 جنيها.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 3 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.