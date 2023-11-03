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BBC

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

02:01 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37550 جنيه، بتراجع 716.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39927.9 جنيها، بتراجع 203.39 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2313 جنيها، بتراجع 225.97 جنيه.

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