لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين؟

القاهرة - مصراوي:

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين بأنواعه، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي، وفق بيان لوزارة البترول يوم الجمعة.

وقال البيان، إن اللجنة ناقشت المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولار للبرميل.

وتزداد المخاوف من أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس على أسعار النفط عالميا.

وأضاف بيان البترول أن قرار اللجنة يأتي انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة.

ويتم تحديث الأسعار وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.