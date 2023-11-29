سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقفز لمستوى قياسي جديد بتعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، وهو ما يصل به إلى مستوى قياسي جديد في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1887 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2426 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2830 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 0.84 دولار بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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