شعبة الخضروات توضح سبب توفر أصناف من المانجو بالأسواق في الفترة الحالية

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك صنفين من المانجو لا يزالان متوفران في الأسواق حتى الآن وهما "الكينت" و"الكيت".

وأوضح النجيب، أن الصنفين جديدان على السوق المصري وبذورهما مستوردة، ويبدأ موسمهما في سبتمبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر، وهي من الأصناف التي تستخدم للتخزين وتدخل في صناعة الحلوي.

وأشار إلى أن أسعار هذه الأصناف تتراوح بين 30 و35 جنيها في الأسواق.

وأضاف النجيب أن أغلب الأصناف الشهيرة "الإسماعيلاوية"، كالزبدية والعويس والفونس والنعومي لم تعد متوفرة.

وأشار إلى أن إنتاج محصول مانجو الإسماعيلية هذا العام، أقل من العام الماضي، بسبب الاضطرابات المناخية وقوة نشاط الرياح خلال الأشهر الماضية، مما أدى لسقوط المانجو من على الشجر قبل النضج، بما أسهم في تراجع المعروض منه.

وتنتج الإسماعيلية نحو ثلث إنتاج مصر من المانجو، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من المانجو في مصر نحو 310 آلاف فدان من بينها نحو 120 ألف فدان في الإسماعيلية، بحسب تصريح سابق، لحسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، لمصراوي.