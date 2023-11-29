هدايا حتى 15 ألف جنيه.. ما الأمتعة الشخصية المعفاة جمركيا للعائدين لمصر؟

كتب- مصطفى عيد:

تتيح مصلحة الجمارك للمصريين القادمين من الخارج الإعفاء من الجمارك للأمتعة الشخصية والسلع الجديدة التي اشتراها من الخارج للاستعمال الشخصي والهدايا.

لكن ذلك يتم وفق حدود وضوابط معينة نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والصادر بها قرار من وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وتعديلاتها.

كان الدكتور محمد معيط أصدر تعديلا لبعض أحكام اللائحة مع بدايات العام الجاري لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز البنود التي تتمتع بالإعفاء الجمركي من الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين المصريين عند العودة إلى البلاد، والتي نصت عليها المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وهي كالتالي:

1- الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المعد لإثبات الأصناف ذات القيمة التي يصطحبها معه في سفره في حالة رغبته في إعادتها إلى البلاد.

2- الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 15 ألف جنيه، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفاء.

3- عدد واحد خرطوشة سجائر (200 سيجارة) أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية.

4- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن لتر و2 خرطوشة سجائر، والدخان والكولونيا، ويسمح له باستبدال لتر المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، وبشرط عدم تمتع المسافر بالإعفاء المنصوص عليه في البند السابق.

وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وفقا للبند ذات الفئة الأعلى من البنود المشتراة.

ونصت المادة على منح الإعفاء المنصوص عليه في البنود السابقة بما لا يجاوز مرتين في العام، مع إثبات ذلك على جواز السفر أو إدراجه إلكترونيا على منظومة المصلحة الخاصة بذلك، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا في جميع الأحوال.

ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الإعفاء لكل منها على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.

وبحسب المادة 74 من اللائحة، يتم أيضا تطبيق الإعفاء الجمركي على الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية على أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء كانت برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها من الجهة المختصة.