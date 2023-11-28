البورصة تهبط بنسبة بأكثر من 3% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.03% إلى مستوى 25122 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات الاسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.87%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 27 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.39% إلى مستوى 25905 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.