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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

03:27 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3210 جنيهات وهو نفس مستوى أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3241 جنيها مقابل 3243 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2836 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2431 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22687 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

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