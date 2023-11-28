سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يرتفع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات معوضا خسارته الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1873 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2409 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2810 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2015 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.53 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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