انخفاض أسعار السكر والزيت والعدس والجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والسكر، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي بالأسواق في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول السائب، والمسلى الصناعي.

يأتي ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.82 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.68 جنيه، بانخفاض 1.41 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.2 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.13 جنيه، بانخفاض 1.94 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.46 جنيه، بانخفاض 1.59 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.1 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 49.41 جنيه، بانخفاض 2.37 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.88 جنيه، بانخفاض 3.74 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.35 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 317.35 جنيه، بارتفاع 35 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.13 جنيه، بانخفاض 1.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.83 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.78 جنيه، بارتفاع 1.63 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 112.9 جنيه، بانخفاض 6.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 226.02 جنيه، بانخفاض 18.38 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.84 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.46 جنيه، بارتفاع 1.78 جنيه.