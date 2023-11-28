انخفاض أسعار الكوسة والخيار وارتفاع البامية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 14 و20 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 4.5 و6.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

البامية بين 34 و40 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.