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BBC

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:44 ص الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38441 جنيها، بزيادة 74 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40651 جنيها، بزيادة 210 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2311 جنيها، بزيادة 38 جنيها.

أسعار الحديد حديد عز الحديد الاستثماري الأسمنت

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