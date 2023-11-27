الإحصاء: تراجع الرقم القياسي لإنتاج الأجهزة الكهربائية 12.2% في سبتمبر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــلال شهــر سبتمبر 2023 مقـارنة شــهــر أغسطس 2023، حيــث بلغ 128.09 بنسبة انخفاض قدرها 12.16%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين.

وبلغ الرقــــم القياسي لصناعة معدات النقل 87.68 خلال شهــر سبتمبر 2023 مـقـارنـة بشهر أغسطس 2023 حيث بلغ 117.90 بنسبة انخفاض قدرها 25.63%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وتراجع الرقـم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خـلال شـهــر سبتمبر 2023 مـقــارنـة شـــهـــر أغسطس 2023، حيــث بلــغ 70.31 بنسبة ارتفاع 2.32%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وصعد الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خلال شهر سبتمبر 2023 مقـــارنة شهـــر أغسطس 2023، حيث بلغ 114.76بنسبة، ارتفاع قدرها 3.07%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الاثنين، البيانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2023.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020، وفقا للبيان.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر 2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر أغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86%.