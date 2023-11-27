بعد قفزة الدولار.. المستوردين: ارتفاع أسعار سلع مستوردة بنسبة تصل لـ20%

كتبت- دينا خالد:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار العديد من السلع المستوردة تامة الصنع شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق بنسبة تصل إلى 20% خلال الشهر الأخير، تأثرا بقفزة سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف بشاي أن أبرز السلع التي ارتفعت أسعار تتضمن الهواتف المحمولة، والساعات، والأجهزة والأدوات المنزلية والكهربائية، والأدوات الصحية، والملابس، والأحذية المستوردة.

وأرجع بشاي زيادة أسعار هذه المنتجات إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي تخطى مستوى 51 جنيها مقابل 42 جنيها الشهر الماضي، بزيادة أكثر من 20%، وهي نفس نسبة زيادة الأسعار.

وفي آخر تحديثات أسعار الدولار في السوق الموازية، تراوح سعر الدولار أمس بين 50.5 جنيه و52 جنيها، وفق ما قاله اثنان من المراقبين لسوق العملات، تحدث إليهما مصراوي في وقت سابق.

وزادت فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 21 جنيها حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي بالقرب من 31 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وأوضح بشاي أن هذه الزيادات تأتي أيضا في ظل منح البنوك الأولوية في توفير الدولار للسلع الغذائية والطبية والدوائية ومستلزمات وخامات الإنتاج، وتؤجل تغطية السلع المستوردة تامة الصنع باعتبارها رفاهية.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.