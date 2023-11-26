وزير السياحة: زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 10 %

كتب- محمد شاكر وأ ش أ:

تصوير- نادر نبيل:

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وجود زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر في الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر الحالي، بنسبة تتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪، بحيث يصبح من أفضل الشهور في حركة السياحة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح وزير السياحة والآثار في لقاء مع الصحفيين ووسائل الإعلام، أن الوزارة عملت على زيادة ميزانية الرحلات التعريفية لمنظمي السياحة العالميين، فضلا عن زيادة حملات السياحة الترويجية، مشيرا إلى أن هيئة المصرية للتنشيط السياحي عملت على إنتاج فيديوهات لسائحين متواجدين في مصر يبعثون برسائل أمان واطمئنان للعالم، والحديث عن تجربتهم الإيجابية في مصر والمناطق السياحية المصرية.

وقال عيسى، إن شهر أكتوبر الماضي سجل ثاني أعلى عدد سائحين قاموا بزيارة مصر بعد الرقم الأعلى الذي تم تسجيله شهر أكتوبر لعام 2010 ، متقدما على الرقم الذي تم تسجيله في عام 2022 ، مشددا على أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات للحفاظ على معدلات وحجم الحركة الوافدة لمصر وعدم التأثر بالاحداث الجارية التي تشهدها المنطقة خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق منتج جديد للبرامج السياحية مع دول الخليج لزيادة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مؤكدا على أهمية السوق العربي للسياحة المصرية، كما أشار إلى أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الجاري والتي تتماشى بشكل جيد مع أهداف الوزارة بتحقيق نمو سنوي في أعداد السياح يتراوح ما بين 25 إلى 30%، وكذلك الفرص الاستثمارية والحوافز الممنوحة لإقامة المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية بمصر وبخاصة بالمدن الجديدة، وخطة الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ترتكز علي 3 محاور رئيسية وهي زيادة عدد مقاعد الطيران والاستثمار في التجربة السياحية وتحسين التجربة السياحية للوافدين إلى مصر.

وفيما يتعلق بالملف الآثري، أكد وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل حاليا علي إعادة تقديم القاهرة التاريخية كمدينة سياحية تستقطب أعداد كبيرة من السائحين القادمين إلى مصر، مضيفا أنه سيتم "الافتتاح التجريبي" للدرج العظيم بالمتحف للزيارة أمام الزائرين اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.

وأعلن أنه من المقرر أن تقوم وزارة السياحة والآثار يوم الثلاثاء المقبل بتنظيم منتدى للاستثمار في تشغيل الخدمات بالمواقع الآثرية والمتاحف بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

كما كشف وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الشهر المقبل عن مخطط master plan global للمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير بالتعاون مع وزارة الإسكان.