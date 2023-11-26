مصر تستهدف تحقيق صادرات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار عبر خدمات التعهيد

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم العمل من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على مضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد، أضاف طلعت أنه من المستهدف تقديم خدمات بقيمة تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2026، إلى جانب زيادة أعداد المهنيين المستقلين والمتخصصين العاملين بصناعة التعهيد إلى 550 ألف متخصص.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال ملتقى مبادرة "وظيفة - تك"، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بحضور الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد القومى للاتصالات، وممثلون عن شركاء مبادرة "وظيفة - تك".

وأوضح طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا على مدار 5 سنوات متتالية نتيجة للجهود المبذولة من كافة العاملين بالقطاع.

وذكر أن القطاع لم يعد قطاعا خدميا يقتصر عمله فقط على تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات لكن امتد نشاطه ليصبح في قلب استراتيجية الدولة كقطاع قادر على الإنتاج والتصدير؛ حيث ارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر ليصل إلى 4.9 مليار دولار.

وأشار طلعت إلى أن أن بناء القدرات الرقمية يعد أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل حيث لم يعد القطاع مقتصرا فقط على خريجي التخصصات التكنولوجية.

وقال إن توافر الكفاءات الشابة الملتزمة بالعمل والقادرة على الإبداع والعمل الابتكاري، وإنتاج قيمة مضافة يعد من أبرز ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وخلال الملتقى؛ أوضحت رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات، الدور الحيوي لمبادرة "وظيفة - تك" في تطوير المهارات التكنولوجية وتمكين الشباب للاندماج بفاعلية في سوق العمل، مشيرة إلى أن نسب تشغيل خريجي المبادرة تصل إلى 95%.

وأشارت إلى زيادة عدد الشركات الجديدة المشاركة في المبادرة مما يحقق تنوعا في التخصصات المستهدفة، ومن ثم فتح فرص أكثر للشباب من خلفيات علمية متعددة.