ارتفاع أسعار الدقيق والزيت وانخفاض الأرز والسكر بالأسواق اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفع أسعار كيلو الدقيق، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم الطازجة، والجبن الأبيض، وزيت عباد الشمس في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل انخفضت أسعار كيلو الأرز، والفول المعبأ، والسكر المعبأ، والفول السائب في الأسواق اليوم.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.5 جنيه، بانخفاض 1.89 جنيه .

كيلو الفول المعبأ: 37.7 جنيه، بانخفاض 2.05 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.71 جنيه، بارتفاع 1.6 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 65.4 جنيه، بارتفاع جنيهين.

كيلو السكر المعبأ: 39.78 جنيه، بانخفاض 3.75 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.39 جنيه، بانخفاض 91 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 53.17 جنيه، بارتفاع 2.54 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.79 جنيه، بارتفاع 2.26 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.49 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.78 جنيه، بارتفاع 1.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.65 جنيه، بارتفاع 93 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.83 جنيه، بانخفاض 2.34 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.7 جنيه، بانخفاض 2.47 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.5 جنيه، بارتفاع 3.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 221.67 جنيه، بزيادة 81 قرشا.

لتر اللبن السائب: 33.98 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.96 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.