لماذا كسر سعر عملة بيتكوين مستوى 38 ألف دولار لأول مرة في عام ونصف؟

كتب- علاء حجاج:

تعافت أسعار أغلب العملات المشفرة من الانخفاض الذي شهدته في وقت سابق من الأسبوع، ووصلت عملة البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2023 أمس الجمعة، لتكسر حاجز الـ 38 ألف دولار لأول مرة منذ مايو 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه في وقت لاحق، بحسب منصة "كوين ماركت كاب" لتداول العملات المشفرة.

وفي آخر تحديثات المنصة، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 3.5% على مدار تعاملات آخر أسبوع، ليصل إلى نحو 37.7 ألف دولار.

وارتفع سعر عملة إيثريوم الرقمية بنسبة 7.37% على مدار آخر أسبوع ليصل إلى نحو 2082 دولارا، وكذلك ارتفع XRP بنسبة تجاوزت 3.3% ليسجل 0.622 دولار، وزادت العملة المشفرة كاردانو بنسبة 9.5% ليصل سعرها إلى 0.39 دولار.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، يعود زيادة سعر بيتكوين إلى التوقعات بأن التسوية المتعلقة ببورصة بينانس للعملات المشفرة في الدعوى المتعلقة بها بالولايات المتحدة الأمريكية، قد تمهد الطريق للموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة، والذي يرى العديد من المستثمرين أنه سيكون المحفز الرئيسي الذي سيرسل بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

وأشارت سي إن بي سي، إلى أن المستثمرين يبدو أنهم استوعبوا نهاية عهد تشانج بينج تشاو الرئيس التنفيذي المستقيل لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم "بينانس"، بعد أن وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على الاعتراف بالذنب في التهم الجنائية الفيدرالية التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية.

وجاءت هذه الأخبار بعد أقل من شهر من إدانة مؤسس بورصة "FTX" المنهارة، سام بانكمان فريد، في محاكمة فيدرالية تتعلق بالاحتيال والتآمر.

والعملات الرقمية المشفرة هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر، لكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 8840 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.

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