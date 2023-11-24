ارتفاع أسعار الفول المعبأ والسكر بالأسواق اليوم الجمعة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار كيلو الفول المعبأ، والسكر، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.39 جنيه، بزيادة 49 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.75 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.11 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.22 جنيه، بانخفاض 75 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 43.53 جنيه، بارتفاع 4.73 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.25 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.63 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.53 جنيه، بانخفاض 99 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.15 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.8 جنيه، بانخفاض 18 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.72 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.17 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 41.17 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.53 جنيه، بتراجع 65 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 226.78 جنيه، بزيادة 1.61 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.28 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.15 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.