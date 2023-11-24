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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

11:55 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38650 جنيها، بزيادة 67 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40395 جنيها، بتراجع 21 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2490 جنيها، بتراجع 109 جنيهات.

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