سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 60 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات، وواصل الزيادة خلال تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1826 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2349 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2740 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1990 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 0.27 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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