وزير البترول يتابع تنفيذ مشروع أول بوابة رقمية للاستثمار في التعدين

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع و تطبيق التحول الرقمي الكامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده طارق الملا، بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع إنشاء البوابة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأشار الملا، إلى أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الإصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.

وتهدف البوابة الرقمية الاولي من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة وسريعة مما يعمل علي جذب المستثمرين بشكل أوسع من انحاء العالم بعد اطلاعهم رقميا. وبحسب الملا، يتم التقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد إطلاقها تحقيقا لتيسير و سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وذلك على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا و كندا.

وخلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع تقدم التنفيذ و الخطوات الجارية و خطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة على مستوي العالم.

وأشار الملا، إلى أهمية إتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين علي البوابة لتحقيق فعالية أكبر.

وأكد الملا، على أهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخليا وخارجيا باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع.