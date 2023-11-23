نصائح مهمة لشراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل صحيح

كتبت- دينا خالد:

في ظل ارتفاع أسعار الذهب في مصر ووصولها لمستويات قياسية في الأيام الأخيرة وزيادة الإقبال على الشراء من البعض لحفظ قيمة أموالهم وسط تردد أنباء عن خفض جديد في قيمة الجنيه خلال الشهور المقبلة، يحتاج بعض المقبلين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية إلى بعض النصائح لإتمام عملية الشراء بشكل صحيح وعدم تعرضهم للنصب والاحتيال.

ويقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الذهب يعتبر دائما ملاذا آمنا، لذلك يلجأ كثيرون إلى شرائه بغرض الاستثمار أو لحفظ قيمة الأموال.

وأضاف نجيب، لمصراوي، أنه غالبا ما يكون الخيار الأول لهؤلاء إما شراء السبائك أو الجنيهات الذهب وذلك لانخفاض قيمة المصنعية المتعلقة بها مقارنة بالمشغولات الذهبية.

ونصح نجيب من ينوي شراء الذهب في صورة سبائك أو جنيهات بعدة نصائح أهمها: الشراء من محلات موثوقة تقدم فاتورة مفصلة بوزن وقيمة السبيكة والجنيه وقيمة المصنعية.

وأشار إلى ضرورة التأكد من الدمغة وكتابة رقم الدمغة في أصل فاتورة الشراء.

وأوضح نجيب أن العملات الذهب تكون من عيار 21 وتتفاوت أوزانها حيث تبدأ من 2 جرام "ربع جنيه" حتى 8 جرامات "جنيه ذهب"، أما السبيكة فتكون من عيار 24 وبدرجة نقاء 999.9 وبأوزان مختلفة من جرام حتى كيلو جرام.

ويرى أن من لديه مبلغ ليس كبيرا ويريد حفظ قيمته يفضل أن يلجأ لشراء جنيهات ذهبية، أما من يمتلك مبلغا كبيرا يمكنه اللجوء لشراء السبائك.

وأضاف نجيب أن مصنعية الجنيه الذهب تبدأ نحو 40 حتى 60 جنيها للجرام، بحسب اختلاف الأوزان، أما السبيكة فتتراوح المصنعية على الجرام فيها بين 50 و60 جنيها، وكلما زاد وزن السبيكة قلت قيمة المصنعية.

وبحسب نجيب، فعند شراء السبيكة أو الجنيه الذهب يجب أن تكون السلعة المشتراة مغلفة، ويجب على المشتري الحفاظ عليها داخل هذا الغلاف وعدم نزعه، لأن هناك شركات كثيرة ترد جزءا من قيمة المصنعية عند البيع بالغلاف بما يعرف بـ "الكاش باك".

وشهد سعر الذهب ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، مسجلا أعلى مستوى تاريخي له في مصر، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2815 جنيها، وذلك قبل أن يفقد بعض مكاسبه خلال تعاملات اليوم وأمس، ليسجل نحو 2730 جنيها للجرام بمنتصف تعاملات اليوم.