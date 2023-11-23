صادرات الحلي والأحجار الكريمة تسجل 1.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى 1.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2023 مقابل 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 4%.

وأوضح التقرير الشهري من المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الخميس، أن صادرات أعلى 10 دول صدرت لها مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 جاءت كالتالي:

في المرتبة الأولى جاءت الإمارات بقيمة 534 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة 372 مليون دولار، ويليها سويسرا بقيمة 201 مليون دولار، يليها السعودية بقيمة 3 ملايين دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت أمريكا بقيمة 2 مليون دولار.

وفي المرتبة السادسة جاءت إيطاليا بقيمة 406 ألف دولار، وألمانيا بقيمة 202 ألف دولار، ويليها الأردن بقيمة 154 ألف دولار، ويليها فرنسا بقيمة 88 ألف دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت البحرين بقيمة 76 ألف دولار.

وأعلن المجلس عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 20% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس اليوم الخميس، بلغت قيمة صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 6 مليار و279 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022، بقيمة قدرها 5 مليار و228 مليون.