20% ارتفاعا بصادرات التصديري لمواد البناء خلال أول 9 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 20% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس اليوم الخميس، بلغت قيمة صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 6 مليار و279 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022، بقيمة قدرها 5 مليار و228 مليون.

جاءت صادرات أعلى 10 دول تصدر لها مصر خلال أول 9 أشهر من 2023 كالتالي:

في المرتبة الأولى إيطاليا بقيمة 620 مليون دولار، يليها الإمارات بقيمة 583 مليون دولار، يليها تركيا بقيمة 450 مليون دولار، يليها كندا بقيمة 405 مليون دولار، والمرتبة الخامسة جاءت السعودية بقيمة 383 مليون دولار.

وفي المرتبة السادسة جاءت إسبانيا بقيمة 377 مليون دولار، ويليها ليبيا بقيمة 376 مليون دولار، ويليها أمريكا بقيمة 263 مليون دولار، وسويسرا بقيمة 204 آلاف دولار، ورومانيا بقيمة 177 مليون دولار.