إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:23 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38574 جنيها، بزيادة 25 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40616 جنيها، بتراجع 183 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2399 جنيها، بتراجع 27 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market