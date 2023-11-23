أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38574 جنيها، بزيادة 25 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40616 جنيها، بتراجع 183 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2399 جنيها، بتراجع 27 جنيه.