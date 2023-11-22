شركة القرى الذكية تعلق على انتشار رائحة الغاز بالقرية الذكية بأكتوبر

كتب- علاء حجاج:

أصدرت شركة إدارة القرى الذكية بيانا توضيحيا بخصوص ما تردد عن تسرب الغاز الطبيعي بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة إن الجهات المختصة أكدت أن مصدر رائحة الغاز التي انبعثت صباح اليوم 22 نوفمبر 2023 كانت نتيجة لمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش والكائنة بالمنطقة المجاورة للسور الخلفي خارج القرية الذكية.

وتابعت: "وفي هذا الشأن وعلى الفور قامت إدارة شركة القرى الذكية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية كإجراء وقائي والتواصل مع جميع الشركات الكائنة بالقرية الذكية بالتأكيد بأن مصدر انبعاث رائحة الغاز خارج نطاق القرية، وعلى جميع الشركات اتباع تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية".