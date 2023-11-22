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البورصة ترتفع بنسبة 1.03% وتتجاوز 25 ألف نقطة بنهاية تعاملات الأربعاء

03:48 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.03% إلى مستوى 25030 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 62.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 96.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 24774 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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