رئيس البريد يبحث فرص التعاون مع شركة IBM في دعم التحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري؛ مع آنا باولا أسيس، المدير العام لشركة IBM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووفد الشركة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وخطط الشركة خلال الفترة القادمة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة في مصر للمستثمرين.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اللقاء شهد أيضا بحث كيفية الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البريد المصري وشركة IBM، في دعم خطة تحقيق التحول الرقمي، إلى جانب بحث ومناقشة آخر المستجدات التكنولوجية التي تتناسب مع متطلبات السوق المصرية، وفقا لبيان من هيئة البريد اليوم الأربعاء.

وأضاف فاروق أن البريد حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات، وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية المتطورة بما يساهم في تقديم خدمات جديدة ومتميزة لعملاء البريد.

وضم وفد شركة IBM سعد توما، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر.

جاء ذلك أيضا بحضور إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد للتحول الرقمي، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.

وأكدت المدير العام لشركة IBM مصر العلاقات الوثيقة والممتدة بين الشركة والبريد المصري، خاصة وأن البريد يعد شريكًا استراتيجيًا لها في مصر، مرحبة بتعزيز الشراكة وبحث سبل مضاعفة التعاون والوصول بها إلى آفاق جديدة. ‎

وأضافت أن الشركة تحرص على تطوير تجارب تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات وتعزيز تطبيق التحول الرقمي، مشيرة إلى أن مصر إحدى أكبر الأسواق في المنطقة والتي تستوعب العديد من الأفكار والحلول المبتكرة، مما يدفعها للعمل بجهد للاستمرار في تقديم أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تتناسب مع السوق المصرية.