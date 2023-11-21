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BBC

صعود طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات جلسة تداول الثلاثاء

03:39 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

المؤشر الرئيسي للبورصة أرشيفية

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القاهرة- مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 24774 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 122.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 130.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.56% إلى مستوى 24760 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة صعود طفيف للبورصة تعاملات المستثمرين الأسهم الصغيرة والمتوسطة

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