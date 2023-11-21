الإحصاء: 7.4% زيادة صادرات مصر إلى دول حوض النيل في 2022

كتبت- شيرين صلاح:



كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي صادرات مصر إلى دول حوض النيل بنسبة 7.4%، مقارنة بصادرات عام 2021.

ووفقا للبيان، سجل إجمالي صادرات مصر إلى دول حوض النيل نحو 1.664 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.550 مليار دولار في 2021.



وتركزت أعلى القيم في 5 دول إفريقية بنسبة 93.9% من إجمالي هذا التكتل، وفقا للبيان.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- السودان: بلغت قيمة الصادرات نحو 929 مليون دولار، بنسبة 55.8% من إجمالي التكتل.

2- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبة 21.4 % من إجمالي التكتل.

3- أوغندا: بلغت قيمة الصادرات نحو 108 مليون دولار، بنسبة 6.5% من إجمالي التكتل.

4- إثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات نحو 103 مليون دولار، بنسبة 6.2% من إجمالي التكتل.

5- تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات نحو 70 مليون دولار، بنسبة 4.2% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات نحو 196 مليون دولار بنسبة 30.1%من إجمالي أهم السلع.

2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات بنحو 182 مليون دولار بنسبة 27.9% من إجمالي أهم السلع.

3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات بنحو 97 مليون دولار، بنسبة 14.9% من إجمالي أهم السلع.



ثانيا: الواردات:

بلغـت قيمـة إجمالي الواردات من دول حوض النيل 1.377 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 75.9%.

- وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 99.3% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات بنحو 525 مليون دولار، بنسبة 38.1 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغـت قيمة الواردات، بنحو 505 مليون دولار، بنسبة 36.7% من إجمالي التكتل.

3- كينيا: بلغت قيمة الواردات بنحو 308 مليون دولار، بنسبة 22.4% من إجمالي التكتل.

4- أوغندا: بلغـت قيمـة الواردات، بنحو 23 مليون دولار، بنسبة 1.7% من إجمالي التكتل.

5- إثيوبيا: بلغت قيمة الواردات بنحو 8 ملايين دولار، بنسبة 0.6% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات بنحو 530 مليون دولار، بنسبة 41.1% من إجمالي أهم السلع.

2. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات بنحو 294 مليون دولار، بنسبة 22.8% من إجمالي أهم السلع.

3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات بنحو 195 مليون دولار، بنسبة 15.1% من إجمالي أهم السلع .