30 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المساء، ليصبح مجموع الارتفاع خلال اليوم بقيمة 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1833 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2357 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2750 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3143 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1971 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 9.9 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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