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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 20 نوفمبر

04:01 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3111 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3139 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2746 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2354 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21968 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة السعر الاسترشادي للذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الأوقية بالبورصات العالمية

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