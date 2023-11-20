سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع 10 جنيهات للجرام بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1820 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2730 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1975 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 5.3 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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